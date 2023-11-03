В ГУР считают, что в России отследили все реакции на сообщение о смерти Путина
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов предположил, что тем россиянам, которые отреагировали в соцсетях на фейк о смерти президента РФ Владимира Путина, грозит наказание.
Источник: представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в эфире ток-шоу "Украинской правды" 3 ноября
Прямая речь: "Мы для себя должны понимать, что это российская история, российская кампания. Конечно, спецслужбы снимали, буквально скринили все реакции публичные, комментарии, лайки – и к части тех, кто ставил смайлики под сообщениями о смерти Путина, вполне вероятно скоро уже тоже придут".
Детали: Юсов считает, что пропагандисты не напрямую, но участвовали в распространении тезиса о смерти российского диктатора хотя бы через его опровержения.
Предыстория:
- Некоторые анонимные российские Telegram-каналы писали, что Путин умер вечером 26 октября, после чего в РФ якобы началась подготовка к госперевороту, ведь публике хотели показать его двойника.
- Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предположил, что российские информационные вбросы о "смерти Путина" являются частью подготовки к его президентской кампании.
- Алексей Данилов отметил, что рано или поздно российский диктатор умрет, но для изменений в России смерти Путина недостаточно, нужно гораздо больше.
- Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что вброс о якобы смерти Путина имел целью проверить реакцию простых россиян, элит, пропаганды, а также был инструментом влияния на самого Путина и частью сценария спецслужб РФ.
Читайте также: Путин умер во вторник