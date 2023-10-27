Данилов: Путин умрет, но для перемен в РФ этого мало

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает: рано или поздно российский диктатор умрет, но для каких-то изменений в России смерти Путина недостаточно, нужно гораздо больше.

Источник: Данилов в интервью "Фокусу"

Прямая речь: "Рано или поздно каждый человек отправляется на тот свет. И Путин также. Подавляющее большинство нашего населения, если не сказать 99,9% желает, чтобы это произошло как можно скорее. Относительно его состояния здоровья, этот человек был нездоров на голову, когда принимал решение нападать на страну, о которой они рассказывали, что мы братья, сестры. Это надо быть сумасшедшим, чтобы таким образом решать вопросы. Поэтому относительно состояния его здоровья, он никогда не был здоровым. А вопрос, когда Господь заберет его к себе, это вопрос времени.

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Но если кто-то считает, что при этом (со смертью Путина) все закончится, мы так не считаем. Территория, которая является современной Россией, пропитана бесчеловечностью. Им с детства рассказывают, что надо всех в мире ненавидеть. И если все плохо внутри страны, обязательно кто-то должен отвечать за это.

Я хочу вернуть нас всех к ситуации 2008 года, когда была атака на Грузию. Тогда отношение к грузинам было негативным у 80-85 % россиян. Что грузины сделали плохого россиянам, что они их так возненавидели? Что касается Украины, они нас так же ненавидят и считают, что мы должны исчезнуть с карты мира. Мы должны это понять. И если кто-то считает, что после смерти Путина что-то изменится, это не так. Нужны годы, чтобы изменилось. Нужны годы, чтобы изменилось. Прежде всего, они должны начать любить людей".

Детали: Относительно изменений, которые должны произойти в России, если не смерть диктатора, Данилов отметил, что исторический процесс фрагментации России, который запустил Путин 24 февраля 22 года, а на самом деле еще раньше - в 2008 году, когда напал на Грузию, сейчас постепенно будет набирать обороты.

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По мнению секретаря СНБО, как страну россиян "уже ничего не спасет".

"Они сегодня не страна, с которой считаются в мире. Многие процессы, которые касаются РФ, происходят при посредничестве Китая. Они теряют свою субъектность, это будет быстро происходить и набирать обороты", - добавил он.