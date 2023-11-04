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Зеленский уволил Хоренко по представлению Умерова – ОП

Катерина ТищенкоСуббота, 4 ноября 2023, 12:01
Зеленский уволил Хоренко по представлению Умерова – ОП
Владимир Зеленский и Виктор Хоренко, фото ОП

В Офисе президента заявляют, что Владимир Зеленский уволил командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко по представлению министра обороны Рустема Умерова.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Согласно закону Украины о национальной безопасности, командующие видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных Сил Украины назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Украины по представлению министра обороны Украины.

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Такое представление было получено Офисом президента согласно действующему законодательству".

Детали: Соответствующая формулировка содержится в пункте 5 статьи 16 закона "О национальной безопасности Украины".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский своим указом от 3 ноября уволил Хоренко и назначил новым командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Сергея Лупанчука.

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В вечернем обращении глава государства заявил, что Хоренко продолжит выполнять специальные задачи в составе Главного управления разведки МОУ.

Сам Хоренко заявил, что ему неизвестны причины отставки с должности командующего Сил спецопераций, а представление на его увольнение главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не делал.

Темы: ЗеленскийВооруженные силыОфис президента
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