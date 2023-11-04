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В Офисе президента посоветовали Залужному не выносить на публику ситуацию на фронте

Катерина ТищенкоСуббота, 4 ноября 2023, 12:51
В Офисе президента посоветовали Залужному не выносить на публику ситуацию на фронте
Владимир Зеленский и Валерий Залужный, фото ОП

Замруководителя Офиса президента Игорь Жовква, комментируя статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в журнале The Economist, заявил, что военным не стоит выносить на публику происходящее на фронте.

Источник: Жовква в эфире телемарафона в ответ на просьбу прокомментировать публикацию Залужного

Прямая речь: "На месте военных я бы, наверное, меньше всего, что делал бы - это бы комментировал для прессы, для открытой публики то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты.

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Потому что мы же тогда облегчаем работу агрессору. Я уверен, что все очень внимательно прочитано, записано, сделаны выводы.

Если мы так каким-то образом добьемся успехов – возможно, это очень глубокий стратегический замысел. Но мне очень странно".

Детали: Жовква также заявил, что после выхода упомянутой статьи ему звонил "один из руководителей кабинетов лидеров".

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"И они просто в панике меня спрашивают: "А что докладывать моему лидеру? Мы действительно в тупике?" Мы этого эффекта пытаемся достичь этой статьей?", - возмутился представитель ОП.

Что предшествовало: В интервью The Economist Залужный заявил, в частности, что ситуация на фронте зашла в тупик, когда ни одна из сторон не может продвигаться, потому что одинаково технологически оснащена. Ему это напоминает события Первой мировой войны.

В Белом доме заявили, что статья главнокомандующего ВСУ подчеркивает, насколько важно, чтобы Соединенные Штаты продолжали поддерживать Украину во время захватнической войны, которую ведет РФ.

По данным издания Politico, заявления Залужного разожгли "партийные страсти" в американском Конгрессе.

В Кремле также прокомментировали статью Залужного. Там заявили, что якобы ситуация не зашла в тупик, а Россия "последовательно продолжает" войну против Украины.

Темы: Офис президентаЗалужный
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