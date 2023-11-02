Залужный: Ситуация зашла в тупик, было ошибкой надеяться на истощение России

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный считает, что ситуация на фронте зашла в тупик, когда ни одна из сторон не может продвигаться, потому что одинаково технологически оснащена. Ему это напоминает события Первой мировой войны.

Источник: Валерий Залужный в интервью журналу "The Economist", которое он дал на этой неделе

Детали: За пять месяцев контрнаступления Украине удалось продвинуться лишь на 17 километров. Россия десять месяцев воевала вокруг Бахмута на востоке, "чтобы взять город размером 6 на 6 километров".

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Делясь своей первой комплексной оценкой кампании, главнокомандующий ВСУ сказал, что поле боя напоминает ему большой конфликт столетней давности.

Прямая речь: "Так же, как и в Первой мировой войне, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик... Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет".

Детали: Генерал считает, что для выхода из тупика нужен мощный технологический скачок.

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Ход контрнаступления подорвал надежды Запада на то, что Украина сможет использовать его, чтобы продемонстрировать, что войну невозможно выиграть, и таким образом изменить расчеты Владимира Путина, заставив российского президента сесть за стол переговоров.

Это также подорвало предположение генерала Залужного, что он сможет остановить Россию, обескровив ее войска.

"Это была моя ошибка. Россия потеряла по меньшей мере 150 000 погибших. В любой другой стране такие потери остановили бы войну", – сказал Залужный. Но не в России, где жизнь стоит дешево и где Путин ориентируется на первую и вторую мировые войны, в которых Россия потеряла десятки миллионов людей.

Армия украинского стандарта должна была бы продвигаться со скоростью 30 км в день, прорывая российские оборонительные рубежи.

"Если вы посмотрите на учебники НАТО и на математические расчеты, которые мы делали [при планировании контрнаступления], то четырех месяцев должно было хватить, чтобы дойти до Крыма, воевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова пойти туда и обратно", – саркастически говорит генерал Залужный.

Вместо этого он наблюдал, как его войска и техника застревали на минных полях на подступах к Бахмуту на востоке, как его технику, поставленную с Запада, расстреливала российская артиллерия и беспилотники.

Такая же история развернулась и на главном направлении наступления, на юге, где новосозданные и неопытные бригады, несмотря на то, что были оснащены современным западным снаряжением, сразу же столкнулись с проблемами, отмечает "The Economist".

"Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому сменил некоторых из них. Затем я подумал, что, возможно, наши солдаты не пригодны для выполнения задач, и перевел солдат в некоторых бригадах", – рассказывает Залужный.

Когда эти изменения не принесли результата, главнокомандующий приказал своим подчиненным найти книгу, которую он когда-то видел, будучи студентом военной академии в Украине. Она называлась "Прорыв укрепленной полосы". Она была опубликована в 1941 году советским генерал-майором П. С. Смирновым, который анализировал сражения Первой мировой войны.

"И еще до того, как я прочитал ее наполовину, я понял, что это именно то место, где мы находимся, потому что, как и тогда, уровень нашего технологического развития сегодня вводит в ступор как нас, так и наших врагов", – поделился Залужный.

Этот тезис, по его словам, подтвердился, когда он побывал на линии фронта в Авдеевке, где Россия недавно продвинулась на несколько сотен метров за несколько недель, перебросив туда две свои армии.

"На экранах наших мониторов в тот день, когда я был там, мы видели 140 российских машин, которые сгорели в огне в течение четырех часов после того, как попали в зону досягаемости нашей артиллерии", – рассказал генерал. Тех, кто убегал, преследовали FPV-дроны, дистанционно управляемые и со взрывными зарядами, которые их операторы просто врезали во врага.

Такая же картина разворачивается, когда украинские войска пытаются продвинуться вперед.

Залужный описывает поле боя, на котором современные сенсоры могут обнаружить любую концентрацию сил, а современное высокоточное оружие может ее уничтожить.

Прямая речь: "Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, а он видит все, что делаем мы. Для того, чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга".

Напомним: В колонке для "The Economist" главнокомандующий ВСУ констатировал, что война России с Украиной переходит на этап "позиционной" борьбы со статическими и изнурительными боями, для победы в которой нужны высокие технологии.

Валерий Залужный назвал 5 приоритетов: воздушную мощь, средства радиоэлектронной борьбы, контрбатарейную борьбу, минно-взрывные технологии и наращивание мобилизационных резервов.