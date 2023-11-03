В Кремле прокомментировали статью Залужного
Пятница, 3 ноября 2023, 06:51
В Кремле не согласились со словами главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о том, что война зашла в тупик.
Источник: российское пропагандистское издание ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Прямая речь Пескова: "Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены.
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Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя - это абсурдно. И чем раньше киевский режим для себя это осознает, тем скорее откроются какие-то перспективы".
Напомним:
- В колонке для "The Economist" главнокомандующий ВСУ констатировал, что война России с Украиной переходит на этап "позиционной" борьбы со статическими и изнурительными боями, для победы в которой нужны высокие технологии.
- Валерий Залужный назвал 5 приоритетов: воздушную мощь, средства радиоэлектронной борьбы, контрбатарейную борьбу, минно-взрывные технологии и наращивание мобилизационных резервов.
- Залужный считает, что ситуация на фронте зашла в тупик, когда ни одна из сторон не может продвигаться, потому что одинаково технологически оснащена. Ему это напоминает события Первой мировой войны.
- Генерал считает, что для выхода из тупика нужен мощный технологический скачок.
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