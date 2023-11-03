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В Кремле прокомментировали статью Залужного

Алена ИвашкивПятница, 3 ноября 2023, 06:51
В Кремле прокомментировали статью Залужного
Дмитрий Песков, фото РИА Новости

В Кремле не согласились со словами главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о том, что война зашла в тупик. 

Источник: российское пропагандистское издание ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Прямая речь Пескова: "Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены.

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Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя - это абсурдно. И чем раньше киевский режим для себя это осознает, тем скорее откроются какие-то перспективы".

Напомним: 

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Темы: РосcияЗалужный
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