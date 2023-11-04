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При штурме Авдеевки РФ потеряла около 200 единиц бронетехники – британская разведка

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 4 ноября 2023, 13:47
При штурме Авдеевки РФ потеряла около 200 единиц бронетехники – британская разведка
Авдеевка 30 октября, фото: Libkos via Getty Images

За последние три недели во время штурма Авдеевки в Донецкой области российские оккупационные войска потеряли около 200 единиц бронетехники, сообщает британская разведка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 4 ноября

Детали: Такие потери российские оккупанты понесли из-за эффективности современного украинского ручного противотанкового оружия, мин, сбросов боеприпасов с беспилотников, а также высокоточных артиллерийских систем, отметили в британской разведке.

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По данным ведомства, после таких потерь в бронетехнике оккупационные войска РФ начали использовать мотопехоту для атак на Авдеевку.

Как и предыдущие российские наступления, штурмы Авдеевки часто характеризовались продвижением по открытой местности, что приводило к большим потерям в личном составе.

Британская разведка предполагает, что с начала октября Россия в штурмах за город потеряла несколько тысяч солдат.

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"Российское командование продолжает демонстрировать готовность нести большие потери личного состава ради незначительных территориальных достижений", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: Ранее разведка Британии сообщила, что ни украинские, ни российские войска не способны прорвать линию фронта в Украине из-за надежной противовоздушной обороны обеих сторон и огромной линии соприкосновения, которую необходимо удерживать.

В районе Авдеевки крупномасштабное российское наступление натолкнулось на мощную украинскую оборону.

Как известно, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что война с Россией переходит на новый этап: "позиционная" борьба со статичными и изнурительными боями. Чтобы победить в ней, нужны высокие технологии.

Темы: АвдеевкаВеликобританияразведка
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