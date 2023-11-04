Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы попали по заводу в Керчи, где стоял новейший российский носитель "Калибров"

Роман ПетренкоСуббота, 4 ноября 2023, 21:41
Воздушные силы попали по заводу в Керчи, где стоял новейший российский носитель Калибров
иллюстративное фото: воздушные силы

Пилоты Воздушных сил нанесли успешные удары по Керчи, вероятно, потопили один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь Олещука: "Надеюсь, еще одно плавсредство пошло вслед за "Москвой"!

Реклама:

А пока ждем официального подтверждения результатов, еще раз поблагодарю пилотов тактической авиации Воздушных Сил за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи, где стоял один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".

Детали: Также Олещук поблагодарил зенитчиков за три сбитые "Искандер-К" вечером 4 ноября.

Напомним: В аннексированном Крыму 4 ноября раздавались взрывы, объявляли воздушную тревогу.

ВИДЕО ДНЯ

Судостроительные и ремонтные заводы на территории временно оккупированного Россией Крыма, которые обслуживают вражескую армию и являются частью российского военно-промышленного комплекса, являются законными целями для Сил обороны.

Темы: Воздушные силы ВСУвойнаКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной

фотоМинобороны начало рекрутинг в ВСУ

Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Силы ПВО сбили три "Искандера" в субботу
В ряде областей была объявлена воздушная тревога: Россия запускала беспилотники
Воздушные силы уничтожили 18 из 20 "Шахедов", которыми оккупанты били по критической инфраструктуре
Последние новости
05:03
В России процветает строительство завода по производству иранских беспилотников – Reuters
04:27
В Хмельницкой области работала ПВО
03:56
Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW
03:16
Сообщение о перегруппировке войск на Херсонщине может быть информоперацией России − ISW
02:12
обновленоУдарные БпЛА этой ночью долетели на запад
01:41
Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине
00:59
Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США
00:20
США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп
23:44
Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
23:32
ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту – Кулеба
Все новости...
Реклама: