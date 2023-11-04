Воздушные силы попали по заводу в Керчи, где стоял новейший российский носитель "Калибров"

Пилоты Воздушных сил нанесли успешные удары по Керчи, вероятно, потопили один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь Олещука: "Надеюсь, еще одно плавсредство пошло вслед за "Москвой"!

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А пока ждем официального подтверждения результатов, еще раз поблагодарю пилотов тактической авиации Воздушных Сил за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи, где стоял один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".

Детали: Также Олещук поблагодарил зенитчиков за три сбитые "Искандер-К" вечером 4 ноября.

Напомним: В аннексированном Крыму 4 ноября раздавались взрывы, объявляли воздушную тревогу.

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Судостроительные и ремонтные заводы на территории временно оккупированного Россией Крыма, которые обслуживают вражескую армию и являются частью российского военно-промышленного комплекса, являются законными целями для Сил обороны.