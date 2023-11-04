После огласки о попадании по 128-й бригаде министр поручил проверку трагедии

Министр обороны Рустем Умеров вечером 4 ноября выразил соболезнования родственникам погибших 128-й бригады, по которым Россия попала утром 3 ноября, когда тех собрали, чтобы наградить в честь Дня артиллерии.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь Умерова: "Сочувствую семьям погибших воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

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Будут выяснены все обстоятельства случившегося. Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии".

Почему это важно: Россия, по данным источников УП, ударила по скоплению военных в прифронтовом селе в Запорожской области в 10 утра 3 ноября.

Ни власти, ни военные не сообщали об этом событии.

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Под вечер 4 ноября в СМИ, в частности в "Украинской правде", появилась новость о первых данных о российском обстреле накануне.

Через 2 часа после огласки в СМИ о трагедии сначала это подтвердил СтратКом, а затем - Умеров.