МО России подтвердило попадание ВСУ по кораблю на керченском заводе

Российское минобороны сообщило, якобы корабль ЧФ РФ, находившийся в судостроительном заводе в Керчи, "получил повреждения".

Источник: Минобороны РФ

Детали: Российские пропагандисты заявляют, якобы Украина выпустила 15 крылатых ракет по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи.

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ППО оккупантов якобы сбила 13 крылатых ракет, а одна ракета "повредила корабль".

До этого крымские оккупанты пол дня заявляли, якобы "часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков".

Предыстория: В аннексированном Крыму 4 ноября раздавались взрывы, объявляли воздушную тревогу.

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Позже стало известно, что пилоты Воздушных сил Украины нанесли успешные удары по Керчи, вероятно, потопили один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".

Судостроительные и ремонтные заводы на территории временно оккупированного Россией Крыма, которые обслуживают вражескую армию и являются частью российского военно-промышленного комплекса, являются законными целями для Сил обороны.