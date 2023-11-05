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"Рекрутинг вместо призыва": Умеров утвердил новую концепцию кадровой политики МО

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 ноября 2023, 14:22
Рекрутинг вместо призыва: Умеров утвердил новую концепцию кадровой политики МО
фото: генштаб

Министр обороны Рустем Умеров подписал Приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года, по которой главный акцент - удовлетворение потребностей ВСУ в людях.

Источник: Минобороны

Дословно: "Документ определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет - как во время действия военного положения, так и в мирное время.

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Главный акцент концепции - гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, совместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО".

Детали: По данным Минобороны, ожидаемые результаты:

  • при условии мирного времени ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;
  • в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом;
  • человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования,
  • профессионального развития, гендерного равенства. Равные возможности мужчин и женщин в ВСУ;
  • усовершенствованная электронная система воинского учета;
  • автоматизированные и цифровизированные процессы управления персоналом;
  • расширенное сотрудничество между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС;
  • эффективная и прозрачная система денежного обеспечения военнослужащих и обеспечения их жильем;
  • усовершенствованное психологическое обеспечение;
  • новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными;
  • надлежащие условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы.

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Темы: Умеров РустемМиноборонымобилизацияВооруженные силы
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