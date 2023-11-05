"Рекрутинг вместо призыва": Умеров утвердил новую концепцию кадровой политики МО
Министр обороны Рустем Умеров подписал Приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года, по которой главный акцент - удовлетворение потребностей ВСУ в людях.
Источник: Минобороны
Дословно: "Документ определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет - как во время действия военного положения, так и в мирное время.
Главный акцент концепции - гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, совместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО".
Детали: По данным Минобороны, ожидаемые результаты:
- при условии мирного времени ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;
- в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом;
- человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования,
- профессионального развития, гендерного равенства. Равные возможности мужчин и женщин в ВСУ;
- усовершенствованная электронная система воинского учета;
- автоматизированные и цифровизированные процессы управления персоналом;
- расширенное сотрудничество между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС;
- эффективная и прозрачная система денежного обеспечения военнослужащих и обеспечения их жильем;
- усовершенствованное психологическое обеспечение;
- новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными;
- надлежащие условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы.
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