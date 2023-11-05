Зеленский уверен, что Россия спонсировала ХАМАС

Президент Владимир Зеленский убежден, что Россия спонсировала террористическую группировку ХАМАС.

Источник: Зеленский в интервью программе "Встреча с прессой" на телеканале NBC News

Прямая речь: "Эта ситуация не новая. Огонь между Израилем и Палестиной уже горит, а некоторые бросают спички в этот огонь. Я уверен, что Россия спонсировала "ХАМАС", и Иран тоже".

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Детали: Зеленский убежден, что "весь мир должен сделать все возможное, чтобы остановить эту войну" на Ближнем Востоке.

Президент также заявил, что "готов поехать в Израиль сегодня".

В то же время он добавил, что любой возможный визит будет зависеть от того, "что происходит на поле боя" в Украине, и возможно ли вывезти украинских граждан, которые "застряли" в Израиле, обратно домой.

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Что предшествовало: 4 ноября Зеленский заявил, что война на Ближнем Востоке уменьшает фокус внимания на Украине, что является одной из целей России.

По данным The Times of Israel, Зеленский планировал приехать в Израиль на следующей неделе, но эта поездка зависла из-за утечки новостей израильского канала.