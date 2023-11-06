Блинкен прибыл в Турцию
Понедельник, 6 ноября 2023, 01:04
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Турцию для очередной дипломатической встречи.
Источник: CNN
Детали: Блинкен прибыл в Турцию в полночь в понедельник по местному времени. Это его последняя остановка в регионе перед поездкой в Азию.
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Ожидается, что он встретится с турецкими официальными лицами в понедельник утром, чтобы обсудить войну Израиля и ХАМАС.
Предыстория:
- Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил о том, что разорвал контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после войны в Газе.
- Сам Блинкен был в Иордании для встречи с министрами иностранных дел Иордании и Египта, после которой не согласился с призывами убедить Израиль прекратить огонь в секторе Газа.
- Турция также отозвала своего посла в Израиле для "консультаций".
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