Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Турцию для очередной дипломатической встречи.

Источник: CNN

Детали: Блинкен прибыл в Турцию в полночь в понедельник по местному времени. Это его последняя остановка в регионе перед поездкой в Азию.

Реклама:

Ожидается, что он встретится с турецкими официальными лицами в понедельник утром, чтобы обсудить войну Израиля и ХАМАС.

Предыстория: