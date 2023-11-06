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Блинкен прибыл в Турцию

Алена ИвашкивПонедельник, 6 ноября 2023, 01:04
Блинкен прибыл в Турцию
Энтони Блинкен прибыл в Турцию, фото Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Турцию для очередной дипломатической встречи.

Источник: CNN

Детали: Блинкен прибыл в Турцию в полночь в понедельник по местному времени. Это его последняя остановка в регионе перед поездкой в Азию.

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Ожидается, что он встретится с турецкими официальными лицами в понедельник утром, чтобы обсудить войну Израиля и ХАМАС.

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Темы: ТурцияСШАБлинкен
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