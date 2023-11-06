Госсекретарь США совершил необъявленный визит в Ирак
Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершил необъявленный визит в Ирак в воскресенье.
Источник: СNN
Детали: Там Блинкен встречался с премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа ас-Судани в Багдаде. Встреча длилась более часа.
Он также посетил посольство США, где провел брифинг об угрозе объектам США.
Прямая речь Блинкена: "Нам нужно и в дальнейшем не допускать эскалации этого конфликта, его распространения на другие территории и другие театры. Соединенные Штаты ответили, и мы будем продолжать отвечать на атаки прокси Ирана, чтобы защитить наш персонал в регионе, персонал, который находится здесь, в Ираке и Сирии, чтобы помочь предотвратить возрождение ИГИЛ.
Мы сделаем все необходимое, чтобы сдерживать и, как я уже сказал, отвечать на любые атаки".
Детали: Выступая перед журналистами после встречи в Ираке в воскресенье, Блинкен сказал, что его дискуссия с премьер-министром была "хорошей" и "продуктивной", и добавил, что он четко дал понять, что нападения поддерживаемых Ираном вооруженных формирований на персонал США являются абсолютно неприемлемыми.
Они также обсудили обеспечение того, чтобы конфликт в Секторе Газа не распространился.
Предыстория:
- Перед визитом в Ирак Блинкен посетил Израиль, Иорданию, Западный берег реки Иордан и Кипр. Из Ирака он поехал в Турцию.