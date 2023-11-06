Огромные воронки, поврежденные дома и склады: враг атаковал юг ракетами и "Шахедами"
Ночью враг атаковал южные регионы четырьмя разными типами ракет: "Оникс", "Искандер-М", Х-31П, Х-59. Кроме этого, интенсивно бил дронами - 15 удалось уничтожить, но есть попадания.
Источник: Силы обороны юга в Telegram
Детали: По Одессе враг ударил, вероятно, "Ониксом" и "Искандером-М".
Попали в центр города и по законсервированному промышленному зданию.
Взрывной волной изуродовано несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, отнесенной к наследию ЮНЕСКО.
Атака ударных дронов типа "Shahed-131/136" была интенсивной и плотной, направленная по припортовой инфраструктуре Одессы.
15 дронов уничтожили силы противовоздушной обороны.
Есть попадания, повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном.
Пожар оперативно ликвидировали.
5 местных жителей обратились за медицинской помощью с различными травмами. Их госпитализировали.
В то же время враг направил противорадиолокационную ракету Х-31П по Херсону.
Она повредила 5-этажный жилой дом.
Информации о пострадавших нет.
А Х-59, выпущенная по Николаевщине, уничтожена силами противовоздушной обороны.
Предыстория:
- В воскресенье россияне попали в объект инфраструктуры в Одесской области, пострадали три человека.
- Позже в Одессе во время воздушной тревоги в воскресенье вечером прогремели взрывы.
- 5 ноября пять человек получили ранения в результате атаки российских оккупантов по Одессе.
- Из-за российской атаки в Одессе повреждено здание художественного музея.