Огромные воронки, поврежденные дома и склады: враг атаковал юг ракетами и "Шахедами"

Ночью враг атаковал южные регионы четырьмя разными типами ракет: "Оникс", "Искандер-М", Х-31П, Х-59. Кроме этого, интенсивно бил дронами - 15 удалось уничтожить, но есть попадания.

Источник: Силы обороны юга в Telegram

Детали: По Одессе враг ударил, вероятно, "Ониксом" и "Искандером-М".

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Попали в центр города и по законсервированному промышленному зданию.

Взрывной волной изуродовано несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, отнесенной к наследию ЮНЕСКО.

Последствия вражеской атаки в Одессу, фото Одесской ОВА

Атака ударных дронов типа "Shahed-131/136" была интенсивной и плотной, направленная по припортовой инфраструктуре Одессы.

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15 дронов уничтожили силы противовоздушной обороны.

Есть попадания, повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном.

Последствия вражеской атаки в Одессу, фото Одесской ОВА

Последствия вражеской атаки в Одессу, фото Одесской ОВА

Пожар оперативно ликвидировали.

5 местных жителей обратились за медицинской помощью с различными травмами. Их госпитализировали.

В то же время враг направил противорадиолокационную ракету Х-31П по Херсону.

Она повредила 5-этажный жилой дом.

Информации о пострадавших нет.

А Х-59, выпущенная по Николаевщине, уничтожена силами противовоздушной обороны.

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