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Огромные воронки, поврежденные дома и склады: враг атаковал юг ракетами и "Шахедами"

Алена ИвашкивПонедельник, 6 ноября 2023, 07:08
Огромные воронки, поврежденные дома и склады: враг атаковал юг ракетами и Шахедами
Последствия вражеской атаки на Одессу, фото Одесская ОВА

Ночью враг атаковал южные регионы четырьмя разными типами ракет: "Оникс", "Искандер-М", Х-31П, Х-59. Кроме этого, интенсивно бил дронами - 15 удалось уничтожить, но есть попадания.

Источник: Силы обороны юга в Telegram

Детали:  По Одессе враг ударил, вероятно, "Ониксом" и "Искандером-М". 

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Попали в центр города и по законсервированному промышленному зданию. 

Взрывной волной изуродовано несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, отнесенной к наследию ЮНЕСКО.

Последствия вражеской атаки в Одессу, фото Одесской ОВА
Последствия вражеской атаки в Одессу, фото Одесской ОВА

Атака ударных дронов типа "Shahed-131/136" была интенсивной и плотной, направленная по припортовой инфраструктуре Одессы.

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15 дронов уничтожили силы противовоздушной обороны. 

Есть попадания, повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном. 

Последствия вражеской атаки в Одессу, фото Одесской ОВА
Последствия вражеской атаки в Одессу, фото Одесской ОВА
Последствия вражеской атаки в Одессу, фото Одесской ОВА
Последствия вражеской атаки в Одессу, фото Одесской ОВА

Пожар оперативно ликвидировали.

5 местных жителей обратились за медицинской помощью с различными травмами. Их госпитализировали. 

В то же время враг направил противорадиолокационную ракету Х-31П по Херсону

Она повредила 5-этажный жилой дом. 

Информации о пострадавших нет.

А Х-59, выпущенная по Николаевщине, уничтожена силами противовоздушной обороны.

Предыстория:

Темы: Шахедракетный ударОдесская областьХерсонская область
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