Защитники Украины ночью уничтожили 15 из 22 "Шахедов" и одну ракету

Последствия удара по Одессе, фото ОВА из Телеграмм Олега Кипера

В ночь на 6 ноября российские войска атаковали Украину 22 ударными дронами и четырьмя ракетами различного типа, украинские защитники уничтожили 15 беспилотников и одну ракету Х-59.

Источник: Воздушные силы ВСУ, главы Днепропетровской и Одесской ОВА

Детали: С 20:00 вечера 5-го до полуночи 6-го ноября 2023 года оккупанты атаковали Украину несколькими типами ракет и ударными дронами.

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Было выпущено по одной управляемой авиационной ракете Х-31 и Х59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Также зафиксирован пуск противокорабельной ракеты П-800 "Оникс" и баллистической ракеты "Искандер-М" с территории оккупированного Крыма.

Из района мыса Чауда (Крым) зафиксированы пуски 22 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

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В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Сбитое за прошедшую ночь Воздушные силы ВСУ

В частности, как сообщил глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак, защитники сбили вражеский БпЛА в небе над Павлоградским районом.

А вот в Одессе есть попадание ракет в центр города и по заброшенному промышленному зданию. Взрывной волной повреждены несколько многоэтажек и музей в исторической части города. "Шахеды" россияне направили на припортовую инфраструктуру Одессы, ПВО уничтожила 15 беспилотников. Попаданием повреждены склады, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном. Пожар ликвидирован. 8 жителей получили ранения.