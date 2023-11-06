Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты ранили 8 человек в Одессе − ОВА

Ирина БалачукПонедельник, 6 ноября 2023, 08:46
Оккупанты ранили 8 человек в Одессе − ОВА
Последствия российского удара по Одессе. Фото из Telegram Олега Кипера

Восемь жителей Одессы получили ранения в результате ночного удара россиян по городу.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь Кипера: "В результате ночной российской атаки по Одессе 8 местных жителей получили ранения. Трое с незначительными ранениями получили необходимую помощь на месте, пятеро госпитализированы".

Реклама:

Детали: Глава ОВА сообщил, что пострадавшие в больнице получают всю необходимую помощь, их состояние стабильное.

Предыстория:

  • В ночь на 6 ноября враг атаковал южные регионы четырьмя различными типами ракет: "Оникс", "Искандер-М", Х-31П, Х-59 и беспилотниками. 15 дронов удалось уничтожить, но были и попадания.
  • В Одессе россияне попали в центре города и по законсервированному промышленному зданию. Взрывной волной повреждены несколько многоэтажных жилых домов и музей в исторической части города, которая является наследием ЮНЕСКО.
  • Также есть попадания по припортовой инфраструктуре Одессы: повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, машины с зерном.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Одессаракетный ударбеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной

фотоМинобороны начало рекрутинг в ВСУ

Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Все новости...
Одесса
В Одессе повреждено здание художественного музея – Труханов
В Одессе в результате вражеской атаки госпитализированы пять человек
В Одессе прогремели взрывы
Последние новости
05:03
В России процветает строительство завода по производству иранских беспилотников – Reuters
04:27
В Хмельницкой области работала ПВО
03:56
Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW
03:16
Сообщение о перегруппировке войск на Херсонщине может быть информоперацией России − ISW
02:12
обновленоУдарные БпЛА этой ночью долетели на запад
01:41
Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине
00:59
Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США
00:20
США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп
23:44
Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
23:32
ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту – Кулеба
Все новости...
Реклама: