Оккупанты ранили 8 человек в Одессе − ОВА
Понедельник, 6 ноября 2023, 08:46
Восемь жителей Одессы получили ранения в результате ночного удара россиян по городу.
Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь Кипера: "В результате ночной российской атаки по Одессе 8 местных жителей получили ранения. Трое с незначительными ранениями получили необходимую помощь на месте, пятеро госпитализированы".
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Детали: Глава ОВА сообщил, что пострадавшие в больнице получают всю необходимую помощь, их состояние стабильное.
Предыстория:
- В ночь на 6 ноября враг атаковал южные регионы четырьмя различными типами ракет: "Оникс", "Искандер-М", Х-31П, Х-59 и беспилотниками. 15 дронов удалось уничтожить, но были и попадания.
- В Одессе россияне попали в центре города и по законсервированному промышленному зданию. Взрывной волной повреждены несколько многоэтажных жилых домов и музей в исторической части города, которая является наследием ЮНЕСКО.
- Также есть попадания по припортовой инфраструктуре Одессы: повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, машины с зерном.
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