Оккупанты ранили 8 человек в Одессе − ОВА

Последствия российского удара по Одессе. Фото из Telegram Олега Кипера

Восемь жителей Одессы получили ранения в результате ночного удара россиян по городу.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь Кипера: "В результате ночной российской атаки по Одессе 8 местных жителей получили ранения. Трое с незначительными ранениями получили необходимую помощь на месте, пятеро госпитализированы".

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Детали: Глава ОВА сообщил, что пострадавшие в больнице получают всю необходимую помощь, их состояние стабильное.

Предыстория:

В ночь на 6 ноября враг атаковал южные регионы четырьмя различными типами ракет: "Оникс", "Искандер-М", Х-31П, Х-59 и беспилотниками. 15 дронов удалось уничтожить, но были и попадания.

В Одессе россияне попали в центре города и по законсервированному промышленному зданию. Взрывной волной повреждены несколько многоэтажных жилых домов и музей в исторической части города, которая является наследием ЮНЕСКО.

Также есть попадания по припортовой инфраструктуре Одессы: повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, машины с зерном.