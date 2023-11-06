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Россияне рекордно атаковали Херсонщину бомбами, в Одессе повредили 20 домов

Елена РощинаПонедельник, 6 ноября 2023, 09:15
Россияне рекордно атаковали Херсонщину бомбами, в Одессе повредили 20 домов
Последствия удара по Одессе 05.11.2023, фото из Телеграмм Олега Кипера, ОВА

В результате массированной атаки российских захватчиков в ночь на 6 ноября в Одессе пострадали по меньшей мере 8 человек и повреждено 20 многоквартирных домов, а по Херсонской области выпустили рекордное количество авиабомб. 

Источник: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко 

Детали: Враг ударил по Одессе около 21:00 в воскресенье 5 ноября. В результате атаки повреждены 20 многоквартирных домов, художественный музей, более двух десятков автомобилей, инфраструктура. 

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Спасатели ГСЧС установили пункт обогрева и в течение ночи оказывали жителям психологическую помощь.  

Также после обстрела возникли пожары в двух зданиях.

В селе Усатово поврежден частный дом.  

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В результате удара по Одесской области 8 человек получили ранения

Также в воскресенье вечером российские военные ударили по городу Херсон. Повреждены 4 многоэтажных дома, в одном из них разрушено перекрытие в квартире. Обошлось без пострадавших. 

Около 3 ночи враг снова обстрелял город Херсон. Повреждены два частных дома. 

Кроме этого, ночью оккупанты нанесли 12 авиаударов по селу Крынки и городу Берислав в Херсонской области. 

Всего за минувшие сутки враг выпустил по населенным пунктам Херсонщины 87 авиабомб – наибольшее количество за все время.

Напомним: В ночь на 6 ноября российские войска атаковали Украину 22 ударными дронами и четырьмя ракетами различного типа, украинские защитники уничтожили 15 беспилотников и одну ракету Х-59.

Темы: Херсонская областьОдессавойна
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