СМИ обнародовали видео, на которых, вероятно, украинский спецназ "охотится" на вагнеровцев в Судане

Издание Kyiv Post 6 ноября обнародовало два видео, на которых, как утверждается, вероятно, украинские спецназовцы охотятся на наемников "ЧВК Вагнер" в Судане, хотя украинское правительство официально не признало ни развертывания боевых подразделений в Судане, ни проведения операций против вагнеровцев в этой стране.

Источник: Kyiv Post

Дословно: "По словам источника Kyiv Post в секторе безопасности и обороны Украины, сейчас в этой африканской стране продолжается операция по "зачистке "ЧВК Вагнер", их местных террористов и сотрудников спецслужб РФ".

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Детали: В разговоре с изданием источник добавил: "На кадрах, видно работу, вероятно, спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР)".

Утверждается, что источник издания отказался сообщить детали операции из соображений безопасности.

ВИДЕО ДНЯ

На первом черно-белом видео, которое, похоже, было снято ночью беспилотником в инфракрасном спектре бойцы окружают здание, а цели в нем выделены на видео. На другой серии атакующий использует ручной гранатомет, чтобы выстрелить в окно здания. Далее можно увидеть несколько взрывов на кадрах, сделанных обычной камерой.

Второе видео снято днем, также с дрона. Украинских спецназовцев на нем не видно, но несколько мужчин, которые выглядят как мишени, бегут по улицам густонаселенного города или поселка.

Предыстория: