СМИ обнародовали видео, на которых, вероятно, украинский спецназ "охотится" на вагнеровцев в Судане
Издание Kyiv Post 6 ноября обнародовало два видео, на которых, как утверждается, вероятно, украинские спецназовцы охотятся на наемников "ЧВК Вагнер" в Судане, хотя украинское правительство официально не признало ни развертывания боевых подразделений в Судане, ни проведения операций против вагнеровцев в этой стране.
Источник: Kyiv Post
Дословно: "По словам источника Kyiv Post в секторе безопасности и обороны Украины, сейчас в этой африканской стране продолжается операция по "зачистке "ЧВК Вагнер", их местных террористов и сотрудников спецслужб РФ".
Детали: В разговоре с изданием источник добавил: "На кадрах, видно работу, вероятно, спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР)".
Утверждается, что источник издания отказался сообщить детали операции из соображений безопасности.
На первом черно-белом видео, которое, похоже, было снято ночью беспилотником в инфракрасном спектре бойцы окружают здание, а цели в нем выделены на видео. На другой серии атакующий использует ручной гранатомет, чтобы выстрелить в окно здания. Далее можно увидеть несколько взрывов на кадрах, сделанных обычной камерой.
Второе видео снято днем, также с дрона. Украинских спецназовцев на нем не видно, но несколько мужчин, которые выглядят как мишени, бегут по улицам густонаселенного города или поселка.
Предыстория:
- Перед этим телеканал CNN проинформировал со ссылкой на источник в украинской армии, что за ударами беспилотников по базам местных боевиков, связанных с "ЧВК Вагнер" вблизи столицы Судана, вероятно, стоят украинские спецслужбы.
- 24 сентября начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов не подтвердил и не опроверг сообщений CNN о вероятной причастности украинских спецслужб к атакам дронами в Судане, однако он подчеркнул, что подразделения "ЧВК Вагнер" участвовали и в организации и в перевороте в Судане: "Это наши враги, и мы будем действовать в любой точке земного шара".