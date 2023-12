Буданов прокомментировал возможную причастность Украины к ударам в Судане

Начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов не подтвердил и не опроверг сообщений CNN о вероятной причастности украинских спецслужб к атакам дронами в Судане, однако он подчеркнул, что подразделения "ЧВК Вагнер" участвовали и в организации и в перевороте в Судане: "Это наши враги, и мы будем действовать в любой точке земного шара".

Источник: Буданов в комментарии "Голосу Америки"

Прямая речь Буданова: "Я лично еще год назад откровенно говорил, что все российские военные преступники, которые воевали, воюют или планируют воевать против Украины, будут наказаны в любой точке земного шара. Относительно подтверждения или опровержения информации в сообщениях CNN, - здесь без комментариев, мне нечего сказать. Пусть каждый находит ответы сам.

Реклама:

Ситуация, которая произошла в Судане, думаю, всем прекрасно известна. В конце весны там произошел очередной мятеж, который полностью поддерживала российская сторона. Подразделения "ЧВК Вагнер" участвовали и в организации, и непосредственно в самом перевороте. Это все, что могу вам сказать. Это наши враги, и мы будем действовать в любой точке земного шара".

Детали: В субботу президент Владимир Зеленский сообщил в соцсети Х (бывшая Twitter) о своей незапланированной встрече с главой переходного правительства Судана по дороге из Канады.

At Shannon Airport, I held an unscheduled meeting with President of the Transitional Sovereign Council of Sudan Abdel Fattah al-Burhan.



I am grateful for Sudan's consistent support of Ukraine's sovereignty and territorial integrity.



We discussed common security challenges,… pic.twitter.com/Ntq5KxAfkG