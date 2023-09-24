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Буданов прокомментировал возможную причастность Украины к ударам в Судане

"Украинская правда"Воскресенье, 24 сентября 2023, 00:29
Буданов прокомментировал возможную причастность Украины к ударам в Судане
КИРИЛЛ БУДАНОВ. ФОТО GUR.GOV.UA

Начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов не подтвердил и не опроверг сообщений CNN о вероятной причастности украинских спецслужб к атакам дронами в Судане, однако он подчеркнул, что подразделения "ЧВК Вагнер" участвовали и в организации и в перевороте в Судане: "Это наши враги, и мы будем действовать в любой точке земного шара".

Источник: Буданов в комментарии "Голосу Америки"

Прямая речь Буданова: "Я лично еще год назад откровенно говорил, что все российские военные преступники, которые воевали, воюют или планируют воевать против Украины, будут наказаны в любой точке земного шара. Относительно подтверждения или опровержения информации в сообщениях CNN, - здесь без комментариев, мне нечего сказать. Пусть каждый находит ответы сам.

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Ситуация, которая произошла в Судане, думаю, всем прекрасно известна. В конце весны там произошел очередной мятеж, который полностью поддерживала российская сторона. Подразделения "ЧВК Вагнер" участвовали и в организации, и непосредственно в самом перевороте. Это все, что могу вам сказать. Это наши враги, и мы будем действовать в любой точке земного шара".

Детали: В субботу президент Владимир Зеленский сообщил в соцсети Х (бывшая Twitter) о своей незапланированной встрече с главой переходного правительства Судана по дороге из Канады.

Дословно Зеленский: "В аэропорту Шеннон я провел внеплановую встречу с президентом Переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Я благодарен Судану за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Мы обсудили общие вызовы безопасности, а именно деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией.

Я пригласил его поддержать инициативу "Зерно из Украины" и принять участие в саммите этого года.

Мы рассмотрели возможные платформы для активизации сотрудничества между Украиной и странами Африки".

Предыстория: 

  • Телеканал CNN проинформировал со ссылкой на источник в украинской армии, что за ударами беспилотников по базам местных боевиков, связанных с ЧВК "Вагнер" вблизи столицы Судана, вероятно, стоят украинские спецслужбы. Источник в украинской армии, описавший операцию как работу "несуданских военных": схема дронов, летящих прямо на цель, была очень необычной для Судана и африканского региона в целом.

Темы: СуданБуданов
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