Буданов прокомментировал возможную причастность Украины к ударам в Судане
Начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов не подтвердил и не опроверг сообщений CNN о вероятной причастности украинских спецслужб к атакам дронами в Судане, однако он подчеркнул, что подразделения "ЧВК Вагнер" участвовали и в организации и в перевороте в Судане: "Это наши враги, и мы будем действовать в любой точке земного шара".
Источник: Буданов в комментарии "Голосу Америки"
Прямая речь Буданова: "Я лично еще год назад откровенно говорил, что все российские военные преступники, которые воевали, воюют или планируют воевать против Украины, будут наказаны в любой точке земного шара. Относительно подтверждения или опровержения информации в сообщениях CNN, - здесь без комментариев, мне нечего сказать. Пусть каждый находит ответы сам.
Ситуация, которая произошла в Судане, думаю, всем прекрасно известна. В конце весны там произошел очередной мятеж, который полностью поддерживала российская сторона. Подразделения "ЧВК Вагнер" участвовали и в организации, и непосредственно в самом перевороте. Это все, что могу вам сказать. Это наши враги, и мы будем действовать в любой точке земного шара".
Детали: В субботу президент Владимир Зеленский сообщил в соцсети Х (бывшая Twitter) о своей незапланированной встрече с главой переходного правительства Судана по дороге из Канады.
At Shannon Airport, I held an unscheduled meeting with President of the Transitional Sovereign Council of Sudan Abdel Fattah al-Burhan.
I am grateful for Sudan's consistent support of Ukraine's sovereignty and territorial integrity.
We discussed common security challenges,… pic.twitter.com/Ntq5KxAfkG— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 23, 2023ВИДЕО ДНЯ
Дословно Зеленский: "В аэропорту Шеннон я провел внеплановую встречу с президентом Переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.
Я благодарен Судану за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Мы обсудили общие вызовы безопасности, а именно деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией.
Я пригласил его поддержать инициативу "Зерно из Украины" и принять участие в саммите этого года.
Мы рассмотрели возможные платформы для активизации сотрудничества между Украиной и странами Африки".
Предыстория:
- Телеканал CNN проинформировал со ссылкой на источник в украинской армии, что за ударами беспилотников по базам местных боевиков, связанных с ЧВК "Вагнер" вблизи столицы Судана, вероятно, стоят украинские спецслужбы. Источник в украинской армии, описавший операцию как работу "несуданских военных": схема дронов, летящих прямо на цель, была очень необычной для Судана и африканского региона в целом.