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Появились фотографии уничтоженного в Керчи российского ракетоносителя "Аскольд"

Татьяна ОлейникПонедельник, 6 ноября 2023, 20:19
Появились фотографии уничтоженного в Керчи российского ракетоносителя Аскольд
Уничтожен в Керчи российский ракетоноситель "Аскольд". Фото - Telegram Стратком ЗСУ

В сети показали первые фото уничтоженного на территории завода "Залив" во временно оккупированном Крыму российского ракетоносителя "Аскольд".

Источник: Центр стратегических коммуникаций, паблик "Крымский ветер"

Детали: По имеющейся информации Страткома, корабль получил значительные повреждения и возможно не подлежит ремонту.

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Поврежденный ракетоноситель "Аскольд"
фото - крымский ветер 

Что предшествовало:

  • Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук 4 ноября сообщил, что украинские пилоты нанесли авиаудары по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи. Тогда не было известно точно, уничтожен ли корабль.
  • После взрывов оккупанты полдня заявляли, якобы "часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков".
  • Лишь поздно вечером 4 ноября российское минобороны сообщило, якобы корабль ЧФ РФ, который находился на судостроительном заводе в Керчи, "получил повреждения".
  • Утром 5 ноября Олещук подтвердил, что украинские военные потопили один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".

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Темы: КрымКерчь
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