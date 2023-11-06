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Гибель помощника Залужного: жена говорит, что граната была подарком – источник

"Украинская правда"Понедельник, 6 ноября 2023, 20:42
Гибель помощника Залужного: жена говорит, что граната была подарком – источник

Жена погибшего помощника главнокомандующего Геннадия Частякова говорит, что граната, которая взорвалась в руках ее мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, со слов жены, ее муж принес подарочный пакет, с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. Во время открытия пакета произошел взрыв.

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ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ

6 ноября Частяков отмечал день рождения.

Собеседник УП в Генштабе отмечает, что Частяков заканчивал Военную академию в Одессе и точно знал, как обращаться с гранатой.

Что предшествовало: В понедельник 6 ноября вечером в селе Чайки Киевской области от взрыва гранаты у себя дома погиб 39 летний военный. Его 13-летний сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Погибший - Геннадий Частяков - работал помощником главнокомандующего Валерия Залужного.

ВИДЕО ДНЯ

Залужный подтвердил гибель своего помощника Частякова при трагических обстоятельствах и выразил соболезнования семье.

Темы: Залужный
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