Умеров прокомментировал пост Арьева о Залужном: нечистоплотные политики пытаются расколоть общество

Министр обороны Рустем Умеров сравнил заявление народного депутата от "ЕС" Владимира Арьева об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с работой российских пропагандистов.

Источник: сообщение Умерова

Прямая речь: "Относительно очередного информационного вброса от одного из депутатов. Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество - это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты.

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Информационная война является составляющей российской агрессии против Украины. Не стоит становиться в ней пешками и тем более помощниками. Всем в стране сегодня стоит сосредоточиться на вопросах обороны и делать все, чтобы усилить наше государство".

Предыстория:

Ранее во вторник нардеп "ЕС" Арьев со ссылкой на "надежный источник" заявил, что министр обороны внес представление на Ставку Верховного Главнокомандующего об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Позже он заявил, что снимает этот пост, поскольку "из многих других источников говорят, что это не так".

Вечером лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины, заявил, что сейчас украинцы не имеют права на "политические игры, хайп и выборы".