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Умеров прокомментировал пост Арьева о Залужном: нечистоплотные политики пытаются расколоть общество

Александр ШумилинВторник, 7 ноября 2023, 20:25
Умеров прокомментировал пост Арьева о Залужном: нечистоплотные политики пытаются расколоть общество
Фото: УП

Министр обороны Рустем Умеров сравнил заявление народного депутата от "ЕС" Владимира Арьева об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с работой российских пропагандистов.

Источник: сообщение Умерова

Прямая речь: "Относительно очередного информационного вброса от одного из депутатов. Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество - это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты.

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Информационная война является составляющей российской агрессии против Украины. Не стоит становиться в ней пешками и тем более помощниками. Всем в стране сегодня стоит сосредоточиться на вопросах обороны и делать все, чтобы усилить наше государство".

Предыстория:

  • Ранее во вторник нардеп "ЕС" Арьев со ссылкой на "надежный источник" заявил, что министр обороны внес представление на Ставку Верховного Главнокомандующего об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
  • Позже он заявил, что снимает этот пост, поскольку "из многих других источников говорят, что это не так".
  • Вечером лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины, заявил, что сейчас украинцы не имеют права на "политические игры, хайп и выборы".

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Темы: Умеров РустемМинобороны
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