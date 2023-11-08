Гутцайт о своей отставке: сосредоточусь на работе в НОК

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что после отставки планирует сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины.

Источник: сообщение Гутцайта

Прямая речь: "Сегодня я принял решение об отставке с должности Министра молодежи и спорта Украины и планирую сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины и за поддержку моего шага благодарен президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку, премьер-министру Украины Денису Шмыгалю".

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