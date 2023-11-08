Гутцайт о своей отставке: сосредоточусь на работе в НОК
Среда, 8 ноября 2023, 15:03
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что после отставки планирует сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины.
Источник: сообщение Гутцайта
Прямая речь: "Сегодня я принял решение об отставке с должности Министра молодежи и спорта Украины и планирую сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины и за поддержку моего шага благодарен президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку, премьер-министру Украины Денису Шмыгалю".
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Предыстория:
- Ранее в среду Гутцайт написал заявление об отставке, оно уже поступило в Верховную Раду.
- В ноябре 2022 года Гутцайт стал президентом Национального олимпийского комитета Украины.