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Гутцайт о своей отставке: сосредоточусь на работе в НОК

Александр ШумилинСреда, 8 ноября 2023, 15:03
Гутцайт о своей отставке: сосредоточусь на работе в НОК
Фото: УП

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что после отставки планирует сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины.

Источник: сообщение Гутцайта

Прямая речь: "Сегодня я принял решение об отставке с должности Министра молодежи и спорта Украины и планирую сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины и за поддержку моего шага благодарен президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку, премьер-министру Украины Денису Шмыгалю".

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Предыстория:

  • Ранее в среду Гутцайт написал заявление об отставке, оно уже поступило в Верховную Раду.
  • В ноябре 2022 года Гутцайт стал президентом Национального олимпийского комитета Украины.

Темы: Кабинет министровспорт
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