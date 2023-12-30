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Зеленский провел Ставку по итогам года и стратегии на следующий

Катерина ТищенкоСуббота, 30 декабря 2023, 18:14
Зеленский провел Ставку по итогам года и стратегии на следующий
Владимир Зеленский и военные, иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего по военным итогам года и определению стратегии на следующий год.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Итоговая Ставка в этом году. Подвели военные итоги года. Проанализировали результаты ведения боевых действий и наши решения. Что мы сделали правильно, а что могли сделать лучше.

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С учетом этих выводов, прогнозов и наших возможностей определили стратегию применения Сил обороны на грядущий год.

В этом году Украина не отступила ни на одном направлении на земле, вернула себе море и сделала более безопасным небо. Мы продолжаем работать как одна команда. Спасибо каждому и каждой, кто отдает все силы ради победы Украины".

Темы: Зеленский
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