Пограничники подтвердили, что могут требовать документы от ТЦК у многодетных мужчин

В Госпогранслужбе подтвердили, что из-за неоднократных подделок документов могут требовать у мужчин, которым разрешено пересекать границу, в частности многодетных родителей, выписку из протокола ТЦК или запись об отсрочке в военноучетных документах.

Источник: представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: В субботу в соцсетях начали распространяться сообщения о том, что украинских мужчин, в частности инвалидов 3 группы и многодетных, перестали выпускать за границу без справки от ТЦК.

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Так, в сети появилось видео о том, как многодетного отца, который до этого неоднократно пересекал границу, на этот раз не выпустили без справки от ТЦК или военно-учетных документов. На видео девушка-пограничник говорит, что с 20.00 29 декабря "есть другое распоряжение".

"До 20 часов было так, как вы говорите – просто мы не были такие требовательные, мы не требовали от вас этих документов, мы смотрели только, что вы многодетный, и вы пересекали (границу – ред.)", – сказала она.

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Представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" отметил, что из-за неоднократных подделок документов ГПСУ может требовать военно-учетных документов с записью об отсрочке.

Дословно Демченко: "Учитывая, что мы неоднократно выявляли подделки документов, связанных с многодетностью, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в том числе и по документам из территориальных центров комплектования. Это могут быть выписка из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке, или запись об отсрочке в военноучетных документах".

Что предшествовало: Ранее в субботу Демченко в комментарии УП заверил, что "изменений в Правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы Украины всегда будет оставаться тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства".