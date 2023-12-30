Обстрел Киева 29 декабря: количество погибших возросло до 17
Суббота, 30 декабря 2023, 22:51
Количество погибших в результате обстрела Киева, произошедшего в пятницу, возросло до 17.
Источник: начальник КГВА Сергей Попко в Telegram
Дословно: "Спасатели обнаружили еще одного погибшего.
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Уже семнадцать жизней мирных жителей забрал ракетный удар российских извергов.
Поисковая операция еще продолжается".
Детали: В КГВА напомнили, что 1 января в Киеве объявлен День траура.
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Предыстория:
- Ночью и утром 29 декабря Россия осуществила самый массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.
- В целом над Украиной ПВО удалось уничтожить 114 из 158 воздушных целей врага. По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.
- В частности, в Киеве было известно о 16 погибших под завалами складского помещения в Шевченковском районе. 32 человека пострадали.