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Обстрел Киева 29 декабря: количество погибших возросло до 17

Катерина ТищенкоСуббота, 30 декабря 2023, 22:51
Обстрел Киева 29 декабря: количество погибших возросло до 17
последствия обстрела Киева 29 декабря, фото ГСЧС

Количество погибших в результате обстрела Киева, произошедшего в пятницу, возросло до 17.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко в Telegram

Дословно: "Спасатели обнаружили еще одного погибшего.

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Уже семнадцать жизней мирных жителей забрал ракетный удар российских извергов.

Поисковая операция еще продолжается".

Детали: В КГВА напомнили, что 1 января в Киеве объявлен День траура.

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Темы: Киевобстрелвойна
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