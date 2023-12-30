Обстрел Киева 29 декабря: количество погибших возросло до 17

Количество погибших в результате обстрела Киева, произошедшего в пятницу, возросло до 17.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко в Telegram

Дословно: "Спасатели обнаружили еще одного погибшего.

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Уже семнадцать жизней мирных жителей забрал ракетный удар российских извергов.

Поисковая операция еще продолжается".

Детали: В КГВА напомнили, что 1 января в Киеве объявлен День траура.

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