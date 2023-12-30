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Турецкая компания продает lifecell французской NJJ Capital

Катерина ТищенкоСуббота, 30 декабря 2023, 23:19
Турецкая компания продает lifecell французской NJJ Capital
фото Global Images Ukraine via Getty Images

Турецкая телекоммуникационная компания Turkcell продает украинского мобильного оператора lifecell французской NJJ Capital.

Источник: Forbes со ссылкой на сообщение на турецкой платформе публичного раскрытия информации от 29 декабря

Детали: Turkcell продает мобильного оператора lifecell (ООО "Лайфселл"), сеть колл-центров (ООО "Глобал Билги") и оператора вышек мобильной связи ООО "Укртауэр".

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Причины и сумма сделки в сообщении не раскрываются.

Передача активов еще не завершилась. Информация о сделке "будет доведена до сведения общественности в полном объеме и своевременно", говорится в сообщении компании.

Номинальная стоимость проданных акций составляет 12,7 млрд грн ($333,4 млн) для lifecell, 47,2 млн грн для ООО "Глобал Билги" и 1,96 млрд грн для ООО "Укртауэр".

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Третьего по величине мобильного оператора Украины покупает французская инвестиционная компания NJJ Capital миллиардера Ксавье Ньеля. Ньель – основатель и мажоритарный акционер третьего по величине мобильного оператора Франции Iliad, (работает под брендом Free). Также Ньель является совладельцем газеты Le Monde, владельцем крупнейшего телеком-провайдера Монако – Monaco Telecom, швейцарского телеком-провайдера Salt Mobile и ирландской телеком-компании Eir.

Turkcell владел 100% оператора lifecell. Продажа украинских активов состоялась через несколько месяцев после того, как в Turkcell сменился глава – в октябре 2023 года компанию возглавил Али Таха Коч.

Turkcell – публичная компания, ее акции торгуются на Стамбульской и Нью-Йоркской фондовой биржах. 54% акций Turkcell принадлежат частным акционерам. Еще 26,2% Turkcell владеет Фонд благосостояния Турецкой Республики (TWF), остальные 19,8% - собственность люксембургской компании IMTIS Holdings S.à.r.l, которой полностью владеет нидерландская LetterOne, говорится в сентябрьском отчете для акционеров Turkcell.

Предыстория:

  • 6 октября суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, которые входят в окружение президента РФ Владимира Путина и финансируют российскую агрессию.
  • Среди арестованных судом активов, принадлежавших подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, кроме "Киевстар", есть еще один мобильный оператор - lifecell.
  • 18 октября Шевченковский районный суд Киева изменил решение об аресте акций мобильных операторов Киевстар и lifecell, который теперь касается только долей, контролируемых российскими олигархами. 

Темы: мобильная связьТурцияФранциябизнес
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