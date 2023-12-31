Россияне должны знать настоящую цену войны в Украине – США на Совбезе ООН

Советник-посланник миссии США при ООН Джон Келли заявил, что россияне должны знать, какую на самом деле цену они платят за войну в Украине.

Источник: Келли во время заседания Совета Безопасности ООН, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Рядовые россияне также несут на себе бремя жестокой войны Кремля. Так же, как открыто этот вопрос обсуждаем мы в этом зале, Путин также должен быть честным со своим народом относительно настоящей и растущей цены его войны".

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Детали: Келли отметил, что цена войны для россиян – это не только сотни тысяч смертей на поле боя, разорванные семьи и множество тех, кто был вынужден бежать за границу от путинского режима.

"Это также мрачное экономическое будущее для тех, кто остался", – отметил дипломат.

"Это война по его (Путина – ред .) выбору, которая имеет целью захват суверенной территории другого государства-члена ООН", – отметил Келли.

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Напомним: Соединенные Штаты обвинили Россию в целенаправленном отвлечении Совета Безопасности ООН темами о Революции Достоинства в Украине десятилетней давности, пока Москва готовила масштабный ракетно-воздушный удар по украинским городам.