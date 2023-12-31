Харьков атаковали "Шахеды", есть попадания, возникли пожары – мэр

Ночью 31 декабря в Харькове прогремели взрывы, в центре города возникли пожары.

Источник: Суспільне Харьков, мэр Харькова Игорь Терехов, начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко, цитирует Суспільне, спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко

Дословно: "В результате одного из взрывов в центре Харькова возник пожар, сообщает корреспондент Общественного. Ранее Воздушные силы сообщали о приближении российских беспилотников к городу".

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Детали: Также Суспільне сообщило о по меньшей мере 4 взрывах в городе.

Обновлено: Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Харьков под атакой "Шахедов".

Прямая речь: "Уже было несколько прилетов в центре города. Работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется".

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Детали: Местные паблики сообщили о сразу трех пожарах в центре Харькова.

Обновлено. Прямая речь Терехова: "Есть попадания в несколько жилых домов в центре города. Там пожары. На месте уже работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших сейчас уточняется".

Обновлено. Прямая речь Тимошко: "Над Харьковом сегодня ночью сбили несколько беспилотников РФ".

Детали: По его словам, сейчас известно о двух попаданиях: один из дронов ударил по жилому зданию, другой - в здание социальной инфраструктуры.

Информации на 01:57 о погибших и раненых нет.

Обновлено в 3:04: Терехов сообщил, что в результате атаки российских беспилотников повреждения получили здания в центре города, есть разрушения сетей водоснабжения.

Прямая речь: "Не прошло и трех часов, когда по Харькову снова прилетели на этот раз "Шахеды". Разрушения очень серьезные. Это не военный объект, это жилая застройка, офисы в центральной части города".

Детали: По словам Чубенко, в Харькове всего зафиксировали четыре попадания российских беспилотников ночью 31 декабря.

Что предшествовало: Российские войска в субботу вечером нанесли более 6 ударов по Харькову, есть повреждения гражданской инфраструктуры и домов, известно о 26 пострадавших, в том числе 2 несовершеннолетних и журналисте из Великобритании.