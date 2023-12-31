По отелю "Kharkiv Palace" россияне ударили ракетами "Искандер-М" – полиция
Воскресенье, 31 декабря 2023, 02:12
В субботу, 30 декабря, во время массированного обстрела Харькова враг ударил по зданию отеля "Kharkiv Palace" и жилому дому ракетами "Искандер-М".
Источник: руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко, цитирует Суспільне
Детали: Тимошко отметил, что следователи установили: россияне попали по зданию отеля "Kharkiv Palace" и жилому дому в центре Харькова вечером 30 декабря ракетами "Искандер-М".
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По его словам, известно, что в отеле были заселены 34 номера, но какое количество гостей находилось во время атаки, еще не подсчитали.
Обновлено: Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что по отелю Россия запустила зенитные ракеты С-300, а не баллистический "Искандер".