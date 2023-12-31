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Воздушные силы о ночной атаке РФ: "Шахеды" летели на прифронтовые территории, "Искандеров" не было

Валентина РоманенкоВоскресенье, 31 декабря 2023, 11:18
Воздушные силы о ночной атаке РФ: Шахеды летели на прифронтовые территории, Искандеров не было
Юрий Игнат. скриншот

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, российские войска сейчас запускают большинство БпЛА по прифронтовой территории.

Источник: Игнат в эфире национального телемарафона, цитирует "Укринформ"

Детали: Офицер отметил, что в ночь на воскресенье 31 декабря захватчики выпустили шесть ракет С-300 по Харькову, в то же время баллистических "Искандеров" они не применяли. Кроме того, враг также применил 49 ударных БпЛА с трех направлений.

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Прямая речь: "Большинство этих ударных дронов было направлено на прифронтовую территорию. То есть - линия обороны, собственно, где стоят наши бойцы, а также прифронтовые территории таких областей, как Николаевская, Херсонская, Харьковская, Запорожская. Не впервые уже враг применяет "Шахеды" именно так. Это изменение акцента атаки. Раньше дроны летали внутрь страны, потому что "Шахед" - это дальнобойное высокоточное оружие, и он летит довольно далеко, долетая до западных границ нашего государства.

Истребители, которые за ними гоняются, 5 раз могут облететь его - и не удастся его уничтожить. То есть цель сложная для наших старых советских истребителей. Поэтому мы, собственно, и рассчитываем, что F-16 в этом нам тоже поможет, когда появится в Украине".

Детали: В этом контексте Игнат подчеркнул, что сбитый этой ночью 21 "Шахед" является "довольно таки хорошим результатом".

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Спикер Воздушных сил также отметил, что в темное время суток сбивать дроны сложнее.

"Особенность этой атаки в том, что враг начинает понемногу расходовать эти БпЛА на линию фронта. Это говорит о том, о чем мы говорили и полгода назад... Что ракет (для нанесения ударов по украинской инфраструктуре - ред.), вероятно, будет меньше, потому что не имеют они возможности много изготавливать, а именно дронов-камикадзе будет становиться больше, потому что они налаживают производство уже и на своей территории. Им не жалко даже на переднюю линию их отправлять", - отметил спикер ВС ВСУ.

Темы: Воздушные силы ВСУШахед
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