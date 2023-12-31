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Россияне били по Сумщине из ПТРК, запускали дроны, сбрасывали ВОГ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 31 декабря 2023, 02:58
Россияне били по Сумщине из ПТРК, запускали дроны, сбрасывали ВОГ
Разрушения после обстрелов РФ. Иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 37 обстрелов приграничья Сумской области, атаковали дронами "FPV", сбрасывали ВОГ с БпЛА.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Зафиксировано 179 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады.

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По Великописаревской громаде враг бил из миномета, 51 взрыв и гранатомета (АГС), 30 взрывов. Также был обстрел с дрона-камикадзе "FPV", 1 взрыв.

По Белопольской громаде с территории РФ осуществлены минометные обстрелы, 9 взрывов и артобстрелы, 8 взрывов.

Эсманская громада: был минометный обстрел, 4 взрыва и артобстрелы, 13 взрывов.

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В Краснопольской громаде зафиксирован обстрел из ПТРК (противотанковая ракета), 1 взрыв, с дрона типа "FPV", 8 взрывов, сброс ВОГ с БпЛА, 3 взрыва и минометные обстрелы, 14 взрывов.

По Хотинской общине с территории РФ осуществлены минометные обстрелы, 20 взрывов и артиллерийский обстрел, 2 взрыва.

Миропольская община: россияне били из минометов (7 взрывов).

Середино-Будскую громаду россияне обстреляли из РСЗО, 8 взрывов.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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