Война в Секторе Газа "продлится еще много месяцев" – Нетаньяху
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль "борется на всех фронтах", и что война в Секторе Газа "продлится еще много месяцев".
Источник: Нетаньяху во время пресс-конференции, цитирует The Times of Israel
Детали: Нетаньяху говорит, что для победы нужно больше времени, и что война продлится еще много месяцев. Он обещает, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели наступления, главной из которых является уничтожение ХАМАСа и возвращение заложников домой.
Он говорит, что Газа "не будет угрозой для Израиля", и в конечном итоге там не останется никаких террористических элементов.
Израильский премьер сослался на международное давление с требованием прекратить войну до того, как будут достигнуты поставленные цели, и выразил благодарность за поддержку США в этом контексте, в том числе на заседании Совета Безопасности ООН на прошлой неделе, а также за постоянные поставки оружия.
По его словам, ЦАХАЛ действует с целью обеспечения "максимальной защиты" своих солдат.
Нетаньяху подчеркнул: "Более 8000 террористов были убиты", а военный потенциал ХАМАСа уничтожается "шаг за шагом".
Премьер-министр подчеркивает, что он также стремится восстановить безопасность вдоль северной границы на фоне постоянных атак "Хезболлы", чтобы жители, которые были эвакуированы оттуда, могли вернуться домой.
Он также заявляет: "Если "Хезболла" расширит боевые действия, она примет на себя удары, которых даже не представляла. Так же, как и Иран".
Предыстория:
- ЦАХАЛ заявляет, что ХАМАС скрывает террористическую инфраструктуру в гражданских учреждениях в Секторе Газа и вокруг них, включая лагеря беженцев и больницы.
- Несмотря на международную критику со стороны некоторых самых верных союзников Израиля из-за увеличения количества жертв среди гражданского населения в Секторе Газа, Израиль не изменил курс в отношении военного преследования ХАМАСа.
- Армия обороны Израиля объявила в четверг, что уничтожила обширную сеть туннелей ХАМАС, скрытую под Палестинской площадью в городе Газа.