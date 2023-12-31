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"Бред": Минобороны РФ заявило, что в Харькове уничтожило разведчиков. ГУР прокомментировал

Валентина РоманенкоВоскресенье, 31 декабря 2023, 12:08
Бред: Минобороны РФ заявило, что в Харькове уничтожило разведчиков. ГУР прокомментировал
пораженный российскими ракетами С-300 отель Kharkiv Palace

Российское Минобороны заявило, что при обстреле Харькова "были уничтожены представители ГУР МОУ и ВСУ, участвовавшие в планировании и выполнении атаки на Белгород". В украинской разведке назвали эти заявления болезненным бредом террористического режима.

Источник: российское МО в Telegram, представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде"

Детали: Минобороны Российской Федерации, которая ежедневно убивает мирных жителей Украины, обвинило ВСУ в нанесении удара с использованием реактивных систем залпового огня по городу Белгород, "в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети".

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Сказано, что в ответ вооруженные силы РФ "поразили центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков".

В частности, утверждается, что "ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде".

Дословно МО РФ: "Ударами высокоточных ракет по зданию службы безопасности Украины в Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования "Правый сектор" ликвидированы представители подвижного состава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения "Кракен", которые непосредственно осуществляли подготовку диверсий на российской территории".

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Прямая речь Юсова: "Относительно очередного бреда от так называемого Министерства обороны государства-агрессора можем сообщить, что во время очередного террористического акта РФ и ракетного удара вчера по Харькову ни один сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны, соответственно как и ни один боец спецподразделения ГУР МО "Кракен", не пострадал.

В то же время агрессор в очередной раз ударил по гражданским, а не военным объектам. Это постоянная практика РФ и ее террористических ракетных ударов, которые направлены именно против гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Все остальные заявления о мнимых "поражениях" представителей ГУР МОУ - очередная болезненная фантазия людей, живущих в параллельной реальности и ведущих геноцидную войну против Украины, за что безусловно они понесут наказание".

Что предшествовало: В субботу 30 декабря, во время массированного обстрела Харькова враг ударил зенитными ракетами С-300 по зданию гостиницы "Kharkiv Palace".

Харьковская областная прокуратура сообщила, что в результате вражеской атаки на центр Харькова ранены 26 человек, среди них дети и иностранец.

В результате обстрелов повреждены гостиница, многоквартирные жилые дома, детский сад, административные здания, магазины, рестораны, торговые павильоны и автомобили людей и т.д.

30 декабря российском Белгороде раздавались взрывы, после работы российской ПВО в центре города упали обломки. Собеседник УП в спецслужбах сообщил, Силы обороны отработали по российским военным объектам Белгородской области, однако из-за "непрофессиональных действий ПВО" России и "спланированных провокаций" обломки упали в центре города.

Темы: ХарьковвойнаГУР
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