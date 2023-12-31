Patriot сбил уже 15 российских "Кинжалов" – Воздушные силы

В настоящее время, начиная с 4 мая, американские зенитно-ракетные комплексы Patriot сбили уже 15 российских ракет "Кинжал" в Украине.

Источник: представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь: "Patriot способен сбивать баллистику и аэробаллистические ракеты, такие как "Кинжал". 4 мая был сбит первый "не имеющий аналогов "Кинжал" Х-47 – ракета М2. Таким образом, стартовал отсчет именно с этого времени.

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Потом было еще шесть, еще шесть, и сейчас имеем 15 уже "Кинжалов", сбитых именно системой Patriot, это очень хорошие для нас новости".

Детали: В то же время Игнат отметил, что имеющихся в Украине систем Patriot "мало".

"Несколько батарей – это недостаточно", – добавил он.

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Игнат также сообщил, что за время полномасштабной войны Россия использовала против Украины более 7500 ракет всех типов.