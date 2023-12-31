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Папа Римский в последний день года призвал молиться за "мученический украинский народ"

Станислав ПогориловВоскресенье, 31 декабря 2023, 17:12
Папа Римский в последний день года призвал молиться за мученический украинский народ
Папа Римский франциск, фото: Getty Images

Папа Римский Франциск после произнесения молитвы "Ангел Господень" в воскресенье, 31 декабря 2023 года призвал не прекращать молиться за народы, страдающие от войны, вспомнив первым "мученический украинский народ".

Источник: Vatican News

Прямая речь: "Не переставайте молиться за народы, страдающие от войн: за мученический украинский народ, за палестинский и израильский народы, за народ Судана и за многочисленные другие".

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Детали: Папа Римский задал риторические вопросы: сколько жизней было потеряно в вооруженных конфликтах? как же много смертей? а сколько разрушений, сколько страданий, сколько бедности?

"Те, кто имеет интерес в этих конфликтах, прислушайтесь к голосу совести. И не забывайте о многострадальных рохинджа!" - подчеркнул Франциск.

Папа также направил мысль в Нигерию, где празднование Рождества были обозначены актами насилия и нападениями в штате Плато, которые привели к многочисленным жертвам.

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Что предшествовало: 28 декабря президент Владимир Зеленский провел разговор с Папой Римским Франциском. По его словам, в ходе разговора стороны обсудили совместную работу относительно "формулы мира".

Темы: Папа РимскийУкраинавойна
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