Россияне бьют по Чугуеву ракетами С-300, повреждена гражданская инфраструктура

Россияне в воскресенье в очередной раз ударили по городу Чугуев Харьковской области ракетами С-300, есть повреждения нежилой инфраструктуры.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Оккупанты нанесли удары ракетами С-300 по городу Чугуев. На эту минуту без пострадавших".

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Детали: По его словам, есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры, в частности складские помещения. Экстренные службы работают на местах попаданий.

Что предшествовало: В воскресенье 31 декабря российские захватчики уже наносили серию ракетных ударов по Чугуеву.