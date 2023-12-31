Россияне бьют по Чугуеву ракетами С-300, повреждена гражданская инфраструктура
Воскресенье, 31 декабря 2023, 18:20
Россияне в воскресенье в очередной раз ударили по городу Чугуев Харьковской области ракетами С-300, есть повреждения нежилой инфраструктуры.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "Оккупанты нанесли удары ракетами С-300 по городу Чугуев. На эту минуту без пострадавших".
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Детали: По его словам, есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры, в частности складские помещения. Экстренные службы работают на местах попаданий.
Что предшествовало: В воскресенье 31 декабря российские захватчики уже наносили серию ракетных ударов по Чугуеву.