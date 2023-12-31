Над Украиной летают "Шахеды", работает ПВО
По состоянию на вечер 31 декабря несколько десятков российских ударных дронов в воздушном пространстве Украины.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Атака "Шахедов" продолжается!
Несколько десятков вражеских ударных дронов в воздушном пространстве Украины!
Работает ПВО!".
Детали: Воздушники предупреждают, что тревога может раздаваться и в областях, в которых сейчас ее нет.
Сейчас тревоги объявлены в более чем десяти регионах, в том числе и в Киеве.
В 23:02 Воздушные силы предупредили о нескольких группах "шахедов" на границе Николаевщины и Днепропетровщины, направление движения – северо-западное. Также несколько групп "шахедов" на юге Николаевской области! Направление движения – в Одесскую область.
В 23:20 сообщили о курсе "Шахедов в Одессу и Николаев.
Напомним: В воскресенье движение ударных вражеских беспилотников зафиксировано из восточных областей Украины.