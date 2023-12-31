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Воздушную тревогу из-за МиГа объявляли по всей Украине

Валентина РоманенкоВоскресенье, 31 декабря 2023, 21:31
Воздушную тревогу из-за МиГа объявляли по всей Украине
скриншот

По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета в России истребителя МиГ-31 К, который может нести аэробаллистическую ракету "Кинжал".

Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Моздок.

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Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

Детали: Это уже вторая тревога за 31 декабря из-за взлета МиГов. Кроме этого в ряде регионов сохраняется угроза дронов-камикадзе, работает украинская ПВО.

Тревогу отменили в 21:31.

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Темы: воздушная тревога
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