В Хмельницкой области из-за атаки "Шахедами" ранен ребенок

В Хмельницкой области в результате новогодней массированной атаки дронов пострадал ребенок, а также сгорел гараж.

Источник: Хмельницкая областная военная администрация

Дословно Хмельницкая ОВА: "Вчера вечером, во время сигнала "Воздушная тревога", в пределах области силы ПВО ВСУ обезвредили 6 вражеских БПЛА типа "Shahed".

Реклама:

В результате атаки ранения в виде открытого повреждения грудного отдела позвоночника получил несовершеннолетний ребенок. Его госпитализировали в больницу.

Также произошел пожар частного гаража, который оперативно ликвидировали".