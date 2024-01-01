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В Хмельницкой области из-за атаки "Шахедами" ранен ребенок

Елена РощинаПонедельник, 1 января 2024, 10:00
В Хмельницкой области из-за атаки Шахедами ранен ребенок
"Шахеды", фото Сил обороны юга Украины

В Хмельницкой области в результате новогодней массированной атаки дронов пострадал ребенок, а также сгорел гараж. 

Источник: Хмельницкая областная военная администрация 

Дословно Хмельницкая ОВА: "Вчера вечером, во время сигнала "Воздушная тревога", в пределах области силы ПВО ВСУ обезвредили 6 вражеских БПЛА типа "Shahed". 

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В результате атаки ранения в виде открытого повреждения грудного отдела позвоночника получил несовершеннолетний ребенок. Его госпитализировали в больницу.

Также произошел пожар частного гаража, который оперативно ликвидировали".

Темы: ХмельнитчинаШахедвойна
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