Атака на Новороссийск была стратегически важной, хотя партнеры были недовольны – УП

Атака на порт Новороссийска в августе 2023 года была стратегически важной для возобновления "зернового коридора", хотя международные партнеры после нее выражали Украине свое недовольство.

Источник: статья УП "Водные дроны, Илон Маск и высокоточные ракеты: как Украина отвоевала Черное море"

Детали: Как говорится в материале УП, выход РФ из зерновой инициативы в июле 2023-го имел следствием мгновенную активизацию ракетных и дроновых атак на украинские порты. Под удар попал весь Одесский регион: от Черноморска до Вилково и Рени.

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Украина снова оказалась в морской блокаде. Однако, по данным нашего издания, Киев предвидел такой сценарий и уже имел свой план, как из этой блокады выходить.

В июле на совещании у президента Зеленского было решено, что Россия, во-первых, должна получить военный ответ за атаки на украинскую портовую инфраструктуру. А во-вторых - четкий сигнал, что в Черном море нет мест, где бы ее корабли были недосягаемы для ВСУ.

Перед силовиками и властью стояли две задачи: обеспечить деятельность нового зернового коридора и попытаться отогнать и уничтожить все российские суда, способные нести ракеты.

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Первую задачу решили решить, показав России уязвимость ее собственных портов.

В ночь с 3 на 4 августа 2023 года в море вышел новый украинский дрон. Это была другая разработка СБУ, экспериментальная модель "Мамай".

"Мамай" - чистый "камикадзе" и имеет меньшую, чем у SeaBaby, боевую часть - 450 килограммов. Это самый быстрый дрон, что позволяет ему доплывать почти куда угодно в Черном море. А его боевая задача требовала именно таких возможностей - он направлялся в порт "Новороссийск".

Именно туда после волны атак украинских дронов отошла из Крыма часть кораблей Черноморского флота.

Вражеской целью, которую удалось поймать "Мамаю", стал большой десантный корабль "Оленегорский горняк", чьи фото 4 августа облетели весь мир. Украина ударила Россию в ее самую чувствительную болевую точку на море.

Еще через день "Мамай" достал привлеченный в обслуживание Минобороны РФ танкер "Sig".

Так Россия получила прямое послание, что война с портами может быть обоюдной.

"Надо понимать, что россиянам тоже невыгодны любые эксцессы на море. Это сразу приводит к удорожанию страховок и фрахта. Для мировых страховых компаний все Черное море - это один регион. И если в Одессе или в Новороссийске что-то происходит, то стоимость страхования вырастает во всем регионе одновременно", - объясняет заместитель министра инфраструктуры Васьков.

По украинским подсчетам, только экономические потери от двух атак по Новороссийску для России исчислялись сотнями миллионов долларов.

Но не только для России. Новороссийск - это также и огромная нефтяная перевалка. Именно через этот порт экспортируют казахскую нефть нефтяные гиганты из США. Отсюда же происходит "серый" экспорт российской нефти под видом других брендов.

Игра Украины шла на очень высоких ставках, руководство страны, по данным УП, получало "предостережения" от партнеров на всех уровнях. Но эта игра сработала. Россия ослабила давление, и 10 августа Украина смогла объявить свой собственный, без Москвы, временный морской коридор.