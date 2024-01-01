Дневная атака "Шахедами": уничтожено 9 из 10

Во время атаки "Шахедами" по Украине после обеда в понедельник было уничтожено 9 из 10 вражеских беспилотников.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Около 14.00 1 января 2024 года российские оккупанты атаковали 10-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с северного направления.

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Противовоздушной обороной уничтожено девять вражеских "Шахедов".

Также на восточном направлении уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59".

Что предшествовало: В Киеве и области в понедельник днем объявляли воздушную тревогу из-за вражеских ударных БПЛА, работала противовоздушная оборона.

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В ночь на 1 января россияне запустили по Украине рекордное количество ударных БПЛА типа "Шахед" − 90 штук, 87 из них удалось сбить.