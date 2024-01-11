Южная Корея предупредила, что КНДР может продать России новый тип баллистических ракет

Северная Корея может продать России новые типы тактических управляемых ракет в дополнение к предполагаемым поставкам баллистических ракет малой дальности для использования Москвой в войне с Украиной, заявил глава оборонного ведомства Южной Кореи.

Источник: министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик в интервью Yonhap

Детали: Министр обороны Шин Вон Сик также заявил, что Северная Корея может провести испытания твердотопливных баллистических ракет средней дальности уже в этом месяце и может запустить ракету дальнего радиуса действия для эскалации и без того высокой напряженности накануне ключевых выборов в Южной Корее и Соединенных Штатах Америки.

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Шин заявил, что система вооружений, обнародованная северокорейскими государственными СМИ во время визита лидера Ким Чен Ына на завод по производству боеприпасов в начале этой недели, похоже, является баллистическими ракетами малой дальности, способными нести тактическое ядерное оружие.

"Северная Корея впервые провела испытательный запуск баллистической ракеты малой дальности в апреле 2022 года. Это новый тип оружия с ориентировочной дальностью полета 100-180 километров", – сказал Шин.

Министерство обороны Южной Кореи оценило северокорейские ракеты, установленные на мобильных пусковых установках, как баллистические ракеты малой дальности, которые имеют длину около 5 метров и дальность стрельбы менее 300 км.

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Шин предположил, что недавний визит Кима на заводы по производству боеприпасов может быть связан с вероятными поставками Северной Кореей оружия в Россию, поскольку обе страны усиливают свое военное сотрудничество.

Прямая речь Шина: "Северная Корея заявила, что будет развертывать баллистические ракеты малой дальности вместе с передовыми войсками. Учитывая недавнюю торговлю оружием, (я думаю) Северная Корея могла продать их России".

Детали: Шин намекнул на вероятную продажу Северной Кореей баллистических ракет малой дальности KN-23 в Россию.

Недавно Белый дом рассекретил данные разведки, которые свидетельствуют о том, что Северная Корея предоставила России пусковые установки для баллистических ракет и несколько баллистических ракет с дальностью полета 900 км.

Шин привел оценки, что по состоянию на конец декабря Северная Корея предоставила России около 5 000 контейнеров с вооружением, которые могут вместить около 2,3 миллиона снарядов калибра 152 миллиметра или около 400 000 артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра.

Южнокорейский министр выразил обеспокоенность по поводу вероятного предоставления Россией технологической помощи для северокорейской программы вооружений в обмен на торговлю оружием, в том числе шпионским спутником Пхеньяна.

"Северокорейский спутник-шпион, запущенный в ноябре, считается рудиментарным. Если Россия продолжит оказывать технологическую помощь, ожидается, что возможности спутника улучшатся", – сказал Шин.

Министр заявил, что Северная Корея, вероятно, устроит различные формы провокаций в преддверии парламентских выборов в Южной Корее в апреле и президентских выборов в США в ноябре, чтобы защитить свои стратегические интересы.

Шин сказал, что Пхеньян готовится к испытательному запуску нового типа баллистической ракеты средней дальности после двух испытаний твердотопливных двигателей в ноябре, взвешивая возможность его запуска уже в этом месяце.

Сеульские официальные лица считают, что разрабатываемая Пхеньяном твердотопливная баллистическая ракеты средней дальности, которую труднее обнаружить из-за более короткого времени подготовки, потенциально может быть нацелена на американские военные базы в Японии и на Гуаме.

Шин также предположил, что КНДР может запускать межконтинентальные баллистические ракеты под нормальным углом, чтобы испытать технологию вхождения в атмосферу и возможность нанесения точных ударов.

В прошлом году Север запустил пять межконтинентальных баллистических ракет, в том числе три твердотопливные Hwasong-18, которые были запущены под высокими углами и пролетели около 1000 км.

Эксперты считают, что в случае запуска по нормальной траектории эти межконтинентальные баллистические ракеты могут достичь расстояния 12 000-15 000 км, демонстрируя способность поразить материковую часть США.

"Поскольку все МБР были запущены под большими углами, надежность их технологии входа в атмосферу и возможности точного удара еще не были проверены. В этом году существует возможность запуска межконтинентальных баллистических ракет с реальной дальностью и под нормальными углами", – сказал Шин.

По его словам, буферные зоны, созданные в рамках межкорейского военного соглашения 2018 года, "больше не существуют" из-за последних артиллерийских стрельб Северной Кореи вблизи напряженной западной морской границы.

С прошлого месяца Северная Корея восстанавливает некоторые из своих разрушенных постов охраны в демилитаризованной зоне с помощью бетонных конструкций.

Шин сказал, что Север также может провести седьмое ядерное испытание, чтобы создать "меньшее, более легкое" ядерное оружие, добавив, что ее полигон Пунгери готов провести ядерное испытание "в любое время".

Министр подчеркнул, что статус Северной Кореи как ядерной державы неприемлем и не должен быть признан, а ее дальнейшее стремление к созданию ядерного оружия и ракет приведет лишь к усилению международных санкций.

Прямая речь: "Ядерная разработка – это не "меч всемогущества", а "отравленная чаша" для Ким Чен Ына, и он должен это осознавать".

Этому предшествовало: 8-9 января лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын проинспектировал работу главных военных заводов страны и сделал несколько угрожающих заявлений в адрес Южной Кореи, в частности уверял, что в случае конфронтации превратит ее в пепел.