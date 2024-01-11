Південна Корея попередила, що КНДР може продати Росії новий тип балістичних ракет

Північна Корея може продати Росії нові типи тактичних керованих ракет на додаток до передбачуваних поставок балістичних ракет малої дальності для використання Москвою у війні з Україною, заявив глава оборонного відомства Південної Кореї.

Джерело: міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтерв’ю Yonhap

Деталі: Міністр оборони Шин Вон Сік також заявив, що Північна Корея може провести випробування твердопаливних балістичних ракет середньої дальності вже цього місяця і може запустити ракету дальнього радіусу дії для ескалації і без того високої напруженості напередодні ключових виборів у Південній Кореї і Сполучених Штатах Америки.

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Шин заявив, що система озброєнь, оприлюднена північнокорейськими державними ЗМІ під час візиту лідера Кім Чен Ина на завод із виробництва боєприпасів на початку цього тижня, схоже, є балістичними ракетами малої дальності, здатними нести тактичну ядерну зброю.

"Північна Корея вперше провела випробувальний запуск балістичної ракети малої дальності у квітні 2022 року. Це новий тип зброї з орієнтовною дальністю польоту 100-180 кілометрів", – сказав Шин.

Міністерство оборони Південної Кореї оцінило північнокорейські ракети, встановлені на мобільних пускових установках, як балістичні ракети малої дальності, які мають довжину близько 5 метрів і дальність стрільби менше 300 км.

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Шин припустив, що нещодавній візит Кіма на заводи з виробництва боєприпасів може бути пов'язаний із імовірним постачанням Північною Кореєю зброї до Росії, оскільки обидві країни посилюють свою військову співпрацю.

Пряма мова Шина: "Північна Корея заявила, що буде розгортати балістичні ракети малої дальності разом з передовими військами. З огляду на нещодавню торгівлю зброєю, (я думаю) Північна Корея могла продати їх Росії".

Деталі: Шин натякнув на ймовірний продаж Північною Кореєю балістичних ракет малої дальності KN-23 до Росії.

Нещодавно Білий дім розсекретив дані розвідки, які свідчать про те, що Північна Корея надала Росії пускові установки для балістичних ракет і кілька балістичних ракет з дальністю польоту 900 км.

Шин навів оцінки, що станом на кінець грудня Північна Корея надала Росії близько 5 000 контейнерів з озброєнням, які можуть вмістити близько 2,3 мільйона снарядів калібру 152 міліметри або близько 400 000 артилерійських снарядів калібру 122 міліметри.

Південнокорейський міністр висловив занепокоєння з приводу ймовірного надання Росією технологічної допомоги для північнокорейської програми озброєнь в обмін на торгівлю зброєю, в тому числі шпигунським супутником Пхеньяна.

"Північнокорейський супутник-шпигун, запущений у листопаді, вважається рудиментарним. Якщо Росія продовжить надавати технологічну допомогу, очікується, що можливості супутника покращаться", – сказав Шин.

Міністр заявив, що Північна Корея, ймовірно, влаштує різні форми провокацій напередодні парламентських виборів у Південній Кореї в квітні і президентських виборів у США в листопаді, щоб захистити свої стратегічні інтереси.

Шин сказав, що Пхеньян готується до випробувального запуску нового типу балістичної ракети середньої дальності після двох випробувань твердопаливних двигунів у листопаді, зважуючи можливість його запуску вже цього місяця.

Сеульські офіційні особи вважають, що розроблювана Пхеньяном твердопаливна балістична ракети середньої дальності, яку важче виявити через коротший час підготовки, потенційно може бути націлена на американські військові бази в Японії і на Гуамі.

Шин також припустив, що КНДР може запускати міжконтинентальні балістичні ракети під нормальним кутом, щоб випробувати технологію входження в атмосферу і можливість нанесення точних ударів.

Минулого року Північ запустила п'ять міжконтинентальних балістичних ракет, в тому числі три твердопаливні Hwasong-18, які були запущені під високими кутами і пролетіли близько 1000 км.

Експерти вважають, що в разі запуску за нормальною траєкторією ці міжконтинентальні балістичні ракети можуть досягти відстані 12 000-15 000 км, демонструючи здатність вразити материкову частину США.

"Оскільки всі МБР були запущені під великими кутами, надійність їхньої технології входу в атмосферу і можливості точного удару ще не були перевірені. Цього року існує можливість запуску міжконтинентальних балістичних ракет із реальною дальністю і під нормальними кутами", - сказав Шин.

За його словами, буферні зони, створені в рамках міжкорейської військової угоди 2018 року, "більше не існують" через останні артилерійські стрільби Північної Кореї поблизу напруженого західного морського кордону.

Із минулого місяця Північна Корея відновлює деякі зі своїх зруйнованих постів охорони в демілітаризованій зоні за допомогою бетонних конструкцій.

Шин сказав, що Північ також може провести сьоме ядерне випробування, щоб створити "меншу, легшу" ядерну зброю, додавши, що її полігон Пунгері готовий провести ядерне випробування "в будь-який час".

Міністр наголосив, що статус Північної Кореї як ядерної держави є неприйнятним і не повинен бути визнаний, а її подальше прагнення до створення ядерної зброї та ракет призведе лише до посилення міжнародних санкцій.

Пряма мова: "Ядерна розробка – це не "меч всемогутності", а "отруєна чаша" для Кім Чен Ина, і він повинен це усвідомлювати".

Цьому передувало: 8-9 січня лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин проінспектував роботу головних військових заводів країни і зробив кілька погрозливих заяв на адресу Південної Кореї, зокрема запевняв, що в разі конфронтації перетворить її на попіл.