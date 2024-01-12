В ГПСУ рассказали, какая ситуация на границе Украины и Польши

На КПП "Медика-Шегини", который польские фемеры прекратили блокировать, очередь из автомобилей больше, чем на трех заблокированных пунктах пропуска.

Источник: представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Блокировка продолжается. Это три направления: пункты пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец". "Шегини" был разблокирован на днях и там интенсивность остается. Конечно мы видим и очередь напротив пункта пропуска "Шегини" (...) По состоянию на утро сегодня 1000 грузовых средств находилось напротив "Шегини". И где-то 800 транспортных средств - напротив тех направлений, которые продолжают блокироваться".

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