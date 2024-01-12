Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ГПСУ рассказали, какая ситуация на границе Украины и Польши

Татьяна ЛозовенкоПятница, 12 января 2024, 09:24
В ГПСУ рассказали, какая ситуация на границе Украины и Польши
ФОТО: ГПСУ

На КПП "Медика-Шегини", который польские фемеры прекратили блокировать, очередь из автомобилей больше, чем на трех заблокированных пунктах пропуска.

Источник: представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Блокировка продолжается. Это три направления: пункты пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец". "Шегини" был разблокирован на днях и там интенсивность остается. Конечно мы видим и очередь напротив пункта пропуска "Шегини" (...) По состоянию на утро сегодня 1000 грузовых средств находилось напротив "Шегини". И где-то 800 транспортных средств - напротив тех направлений, которые продолжают блокироваться".

Реклама:

Предыстория:

  • 6 января Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и представители движения "Обманутое село" подписали соглашение о прекращении блокирования пункта пересечения границы с Украиной в Медыке.
  • Польская сторона вечером 6 января прекратила блокирование пункта пропуска "Медика-Шегини".

Темы: Пограничная службаграницаавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Возле Днепра сбили российскую крылатую ракету

видеоВ первый рейс отправился самый большой в мире круизный лайнер: экологи бьют тревогу

Лидер венгерской партии: Если Украина упадет, мы будем требовать Закарпатье

Ночью враг запустил по Украине 8 "Шахедов" и две ракеты "Искандер"

СМИ: Штаты через Грецию могут предоставить Украине военную помощь

Шольц призвал не допустить повторения ошибок истории

Все новости...
Пограничная служба
Из ледяного Днестра пограничники вытащили мужчину, плывущего на молдавский берег
С начала полномасштабной войны погибли 19 мужчин, пытавшихся переплыть Тису
"Помолился и поехал в сторону границы": стример попытался незаконно преодолеть Тису
Последние новости
15:38
Атака на корабль с российской нефтью создает новые вызовы для рынка – СМИ
15:30
Лукашенко позвал Путина в Антарктиду
15:19
Европейские партнеры делают слишком мало для Украины - министр финансов Германии
15:03
Латвия надеется на сотрудничество с Эстонией в строительстве АЭС
14:49
фотоСкелет женщины 50 лет считали "испанским монахом": ученые из Мексики обнаружили историческую ошибку
14:45
Россияне артиллерией обстреляли Покровский район - ранен человек
14:27
В Стамбуле один человек погиб в результате нападения вооруженных мужчин на церковь
14:22
фотоСемье из Киева посмертно присвоили звание Праведников народов мира
14:14
Большой газопровод из России в Китай задерживается в строительстве - FT
13:55
видео"Стальные" пограничники показали охоту дронами на российскую технику
Все новости...
Реклама: