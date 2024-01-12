К высшей мере заочно приговорен россиянин, расстрелявший в спину двух мирных украинцев

Суд вынес приговор и приговорил к пожизненному заключению военнослужащего России, который убил выстрелами в спину двух мирных жителей возле села Мрия Киевской области.

Источник: областная прокуратура Киевской области, УП

Детали: Суд признал виновным старшего лейтенанта 5-й отдельной гвардейской танковой бригады вооруженных сил РФ в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством. Он заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.

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По данным "Украинской правды" речь идет о 28-летнем уроженце города Омск Николае Соковикове.

Прокуроры в суде доказали, что в марте 2022 года пятеро военнослужащих РФ на автомобиле с буквой "V" и надписью "Танковый спецназ RUS" приехали в автосалон вблизи населенного пункта Мечта Бучанского района Киевской области.

В это время к оккупантам вышли двое гражданских безоружных граждан - владелец и охранник этого предприятия. Захватчики, убедившись в том, что эти люди не представляют для них никакой угрозы, дали возможность им уйти. Однако, как только они отошли на несколько метров, осужденный вместе с неустановленным военнослужащим коварно открыли огонь из автоматического оружия в спину мирных жителей.

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От полученных не менее 12 огнестрельных ранений, мужчины умерли.

После этого оккупанты зашли в помещение на территории автосалона и похитили материальные ценности, загрузив награбленное в машину.

Это преступление военнослужащих страны-агрессора біло зафиксировано камерами видеонаблюдения предприятия.

В прокуратуре отмечают, что материалы в отношении других лиц, причастных к указанному преступлению, выделены в отдельное уголовное производство.