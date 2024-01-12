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Украинская сноубордистка Данча попала в тройку призеров Кубка Европы 

Елена РощинаПятница, 12 января 2024, 13:59
Украинская сноубордистка Данча попала в тройку призеров Кубка Европы 
Аннамари Данча завоевала бронзу на третьем этапе Кубка Европы по сноубордингу в Италии, Ski Federation of Ukraine

Украинка Аннамари Данча завоевала "бронзу" на своем первом этапе в сезоне Кубка Европы по сноубордингу в Италии. 

Источник: "Суспільне" и Федерация лыжного спорта Украины в Facebook

Детали: Соревнования прошли в четверг 11 января в итальянской Фольгарии. На первом из двух стартов выступили три украинца. Аннамари Данча оказалась в тройке призеров Кубка Европы.

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Аннамари Данча преодолела три раунда соревнований, прежде чем завоевать "бронзу" в малом финале против чешки Адели Кецликовой. За свое выступление украинка заработала 60 баллов в зачет Кубка Европы – 21-е место.

По итогам квалификации выступления завершила украинка Надежда Гапатин – 19-е общее место на этапе.

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У мужчин в 1/8 финала прошел Александр Белинский, который стал 14-м – это лучший результат украинца на континентальном турнире с февраля 2023 года.

В рамках этапа в Фольгарии в пятницу 12 января разыграют еще по одному комплекту наград среди мужчин и женщин в параллельном слаломе.

Соревнования ведущей международной серии, Кубка мира, возобновятся четвертым этапом в швейцарском Шкуоле в субботу, 13 января.

Медаль в Италии – 18-я для Данчи на уровне Кубка Европы по сноубордингу. На этом турнире украинка выступает с декабря 2005 года.

Предыдущий сезон Данча завершила второй в общем зачете Кубка Европы. В течение соревновательного года она выиграла на этом уровне два "золота": по одному – в параллельных слаломе и слаломе-гиганте.

Два первых этапа сезона 2023/24 на Кубке Европы Данча пропускала. В этот период украинская сноубордистка проехала три этапа на уровне Кубка мира, в частности войдя в топ-10 соревнований в швейцарском Давосе.

Темы: спорт
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