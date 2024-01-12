Медведев во время визита Сунака в Киев пригрозил Британии войной

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разозлился из-за визитов премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев и начал угрожать объявлением войны, если британцы разместят в Украине военный контингент.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Британский премьер Риши Сунак приехал в Киев для подписания "исторического соглашения в сфере безопасности". Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это произошло с мирными жителями нашего Белгорода? (по утверждениям пропаганды РФ - ред.)"

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Детали: Он назвал британцев "наглыми" и "извечными врагами", а также начал угрожать, что якобы "размещение их официального военного контингента в Украине будет означать объявление войны" России.

Что предшествовало: 12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев, предполагается, что он объявит о предоставлении Украине 2,5 млрд фунтов.