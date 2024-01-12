Сырский: Наступление российской армии терпит неудачу

Командование российской оккупационной армии не достигло тех целей, которое оно ставило в последние месяцы.

Источник: командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает "АрмияInform"

Детали: Он сообщил, что противник продолжает наступать на нескольких направлениях, и у него есть ресурсы для этого, но в целом зимнее наступление армии РФ не имеет успеха.

Реклама:

Прямая речь: "Я бы больше сказал, что наступление российской армии терпит неудачу... Они неоднократно определяли для себя сроки захвата тех или иных населенных пунктов, выходы на определенные рубежи, потом их переносили - эти задачи у них действительно провалены".

Что предшествовало: Ранее Сырский рассказывал, что наблюдается подготовка к возобновлению наступательных действий врага на Северском направлении на востоке Украины. Россияне перемещают подразделения "шторм" и осуществляют формирование штурмовых рот.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил, что оккупационные войска готовятся к очередному наступлению вблизи Синьковки на Купянском направлении.